Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız

19.04.2021 13:38
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız, System.String[]

Son dakika haberine göre UlAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemelerde bulundu.

UlAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbul'umuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız"" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Türkiye'nin 19 yıldır ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına olağanüstü hız verdiğini söyledi.

"7'NCİ KESİMİN HASDAL KAVŞAĞI-HABİPLER KAVŞAĞI ARASINDAKİ YAPIM ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELDİK"

Bakan Karaismailoğlu, "10,26 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin Kuzey Marmara Otoyolu'nun 1 kilometrelik Başakşehir Kavşağı ile Habipler Kavşağı arasındaki bağlantısını sağlamıştık. Önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak kalan kısmın uzunluğu 9,16 kilometredir. 7'nci kesimin trafiğe açılmasıyla, yüksek şehir içi trafik hacmine maruz kalan mevcut 2'nci Çevreyolu'na alternatif hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru ortaya çıkacak. Bağlantı yolları ile birlikte toplan 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamlıyoruzö dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Bağlantı yolları ile birlikte toplan 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu toplam 8 milyar dolara mal oldu. Bu maliyetin çok kısa sürede geri dönüşünü öngörmekteyiz. Eğer bu yatırımlarımız olmasaydı İstanbul güney hattında sıkışacak ve şehir yaşamı adeta kilitlenecek, Seyahat süresi saatlerce uzayacaktı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bugüne kadar 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. 10 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında da yapım çalışmalarında son aşamaya geldik. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını hizmete almış olacağız" dedi."Son 19 yıldaki ulaşım ve iletişim modlarına yaptığımız 1 trilyon 86 milyar liralık yatırımın neticesinde artık, göğsümüzü gere gere 'Türkiye, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağına sahip olmuştur' diyebiliyoruz" ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Karayolu yapımlarımızda diğer ulaşım modlarına erişimi ve entegrasyonu önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Önemli lojistik merkezlere, demiryollarına, havalimanlarına ve sınır kapılarına hızlı ve güvenli ulaşımı sağlıyoruz. Karayollarında can güvenliği uzun yıllar kanayan bir yaramızken, bu konuda da ciddi bir mesafe kaydettik. Karayollarımızda seyreden araç sayısı son 13 yılda yüzde 80 oranında artarken, kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 79 oranında azalma sağladık. Bu yatırımlarla her yıl binlerce can kurtarıyoruz. Ölümlü trafik kaza haberlerini neredeyse unutturduk. Bölünmüş yollarımızdaki hızımızı da saatte 40 kilometreden  88 kilometreye çıkartırken, seyahat süresini yarı yarıya azalttık. Yollarımızın işletme performansının artırılmasıyla, bugün zaman ve akaryakıttan yıllık 19 milyar Liraya yakın tasarruf sağlıyoruz"

"KUZEY MARMARA OTOYOLU, MARMARA RİNGİ'NİN BİLEŞENİ"Marmara otoyol ringi ile etkileşim halinde olan 9 il bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Bu illerimiz ülke nüfusunun yüzde 37'sini, ihracatın yüzde 75'ini, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 65'ini oluşturuyor. Diğer yandan dünyanın en önemli ticaret yollarından olan Orta Koridor, Marmara Bölgemizden geçerek İngiltere'den Çin'e bir kuşak yol oluşturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Marmara Bölgesi'nin dünyanın ekonomik açıdan büyüyen bu coğrafyasının kavşak noktası olacağı aşikardır" dedi.

"KANAL İSTANBUL'U İNŞA EDEREK, İSTANBUL'UMUZU HER YÖNDEN GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ"Kanal İstanbul hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açarak, Marmara ringini tamamlayacağız. Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır. Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbul'umuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız" ifadelerini kullandı.

" TRAFİĞE AÇILACAK KISMIN UZUNLUĞU 9,16 KİLOMETRE"Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun bugüne kadar 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. 10 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasındaki yapım çalışmalarında son aşamaya geldik. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, 400 Km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını hizmete almış olacağız. 10,26 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin Kuzey Marmara Otoyolu'nun 1 kilometrelik Başakşehir Kavşağı ile Habipler Kavşağı arasındaki bağlantısını sağlamıştık. Önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak kalan kısmın uzunluğu 9,16 kilometredir" diye konuştu.

KARAİSMAİLOĞLU, GÜZERGAH HAKKINDA DA BİLGİ VERDİ

TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı'ndan ayrılarak Sultangazi Gazi Mahallesi'ni tünellerle geçerek Cebeci, Habipler'den sonra Başakşehir Kavşağı'ndan Kuzey Marmara Otoyolu'na ulaşılacağını aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı: "Bu kesimi hizmete açarak, Habipler Kavşağı ile Eski Edirne Asfaltı Caddesine bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, Hasdal Kavşağı ile de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde mevcut 2'nci Çevreyolu'na (O-2) entegrasyon sağlayacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2'nci Çevreyolu'nu kullanarak gelen araçların, İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy'e ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile İkitelli OSB bölgesine olan ulaşımını kolaylaştıracağız. 2'nci Çevreyolu'nun en yüksek trafik hacmine sahip Hasdal Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arasında hızlı, konforlu ve güvenli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturacağız. Özet olarak, 7'nci kesimin trafiğe açılmasıyla, yüksek şehir içi trafik hacmine maruz kalan mevcut 2'nci Çevreyolu'na alternatif hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru ortaya çıkacaktır."


Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız

TEM Otoyolu, Habipler, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'u inşa ederek, İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız - Son Dakika


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