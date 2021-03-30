Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı

30.03.2021 16:58
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da otelde gerçekleştirilen Türkiye Müteahhitler Birliği'nin 33'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Karaismailoğlu, bakanlık olarak 19 yıldır çok büyük bir ulaşım ve haberleşme hamlesini hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiren bir ulaşım politikası çizdik ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Lojistik Master Planımız dahilinde attığımız adımlar bizi bugün bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirdi. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri başarıyla bitirerek hizmete verdik. Çanakkale 1915 Köprüsü'nü 2022 yılında açıyoruz. Sadece Batı'da değil doğu ve batı arasında kalkınmada eşitliği sağlamak üzere Doğu ve Güneydoğu illerimizde de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Elazığ Malatya arasında yılbaşında açtığımız Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. Hakkari'de, Batman'da, Şanlıurfa'da her gün bir başka projeyi hizmete açıyoruz. Binlerce kilometre bölünmüş yol, otoyol ve yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik" dedi.

'GEMİLERİN YÜZDE 100 GÜVENLİ GEÇİŞİ SAĞLANACAK'Bakan Karaismailoğlu, iddialı ve getirisi büyük projeler de bir direnç ve engelleme girişimi ile karşılaştıklarını, bunu şimdi de Kanal İstanbul projesinde gördüklerini söyledi. Karaismailoğlu, " İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve Nassia kazaları hala akıllarımızda ve bizler için ders niteliğindedir. Bu kazalar hem İstanbul'u kasıp kavuracak yangın ve patlama riskleri oluşturdular hem de çevre felaketleri olarak tarihimize geçtiler. Kanal İstanbul Projesi, dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz boğazımızı tüm bu risklerden kurtaracak. İstanbul Boğazı'nın gemi trafik yükü azalırken, tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskler en aza inecek. İstanbul Boğazı, kıyılarının mimarisiyle, tarihi yalılarıyla bir açık hava müzesi. Boğaz'ın kendisi ise bir doğa harikası. Suyuyla, canlı yaşamıyla boğazımız korunacak. İstanbullular denizle artık daha çok buluşacaklar. Gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı" diye konuştu.BAKAN PEKCAN: KOVİD-19 PANDEMİSİ İŞ ORTAMINI OLUMSUZ ETKİLEDİBakan Pekcan ise, bugün müteahhitlik sektörünün sahip olduğu küresel rekabetçilik düzeyinden oldukça memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın 128 farklı ülkesinde 10 binin üzerinde proje ve 420 milyar doları aşan toplam proje tutarı bugüne kadar elde edilen başarının özeti, gelecekte yakalanacak nice başarıların da teminatıdır. Geleceğe dönük atacağımız stratejik adımlar ile rekabetçilik düzeyimizi hep birlikte daha da ileri noktalara taşıyabileceğimizi değerlendiriyorum. Bilindiği üzere, son yıllarda küresel ekonomide zorluklar yaşandı. Korumacı politikalardaki artış; küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, enerji fiyatlarında dalgalanmalar ve son olarak Kovid-19 pandemisi iş ortamını olumsuz yönde etkiledi.  Ancak tüm bu olumsuzluklara ve pandemiye rağmen, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok büyük başarılar elde ettik."

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı - Son Dakika


Son Dakika

Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor         
18:07
Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti         
17:31
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı         
17:09
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti         
16:18
Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu         
15:45
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada         
11:33
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 18:36:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei