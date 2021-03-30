Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da otelde gerçekleştirilen Türkiye Müteahhitler Birliği'nin 33'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Karaismailoğlu, bakanlık olarak 19 yıldır çok büyük bir ulaşım ve haberleşme hamlesini hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiren bir ulaşım politikası çizdik ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Lojistik Master Planımız dahilinde attığımız adımlar bizi bugün bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirdi. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri başarıyla bitirerek hizmete verdik. Çanakkale 1915 Köprüsü'nü 2022 yılında açıyoruz. Sadece Batı'da değil doğu ve batı arasında kalkınmada eşitliği sağlamak üzere Doğu ve Güneydoğu illerimizde de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Elazığ Malatya arasında yılbaşında açtığımız Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. Hakkari'de, Batman'da, Şanlıurfa'da her gün bir başka projeyi hizmete açıyoruz. Binlerce kilometre bölünmüş yol, otoyol ve yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik" dedi.

'GEMİLERİN YÜZDE 100 GÜVENLİ GEÇİŞİ SAĞLANACAK'Bakan Karaismailoğlu, iddialı ve getirisi büyük projeler de bir direnç ve engelleme girişimi ile karşılaştıklarını, bunu şimdi de Kanal İstanbul projesinde gördüklerini söyledi. Karaismailoğlu, " İstanbul Boğazı 'nda geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve Nassia kazaları hala akıllarımızda ve bizler için ders niteliğindedir. Bu kazalar hem İstanbul'u kasıp kavuracak yangın ve patlama riskleri oluşturdular hem de çevre felaketleri olarak tarihimize geçtiler. Kanal İstanbul Projesi, dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz boğazımızı tüm bu risklerden kurtaracak. İstanbul Boğazı'nın gemi trafik yükü azalırken, tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskler en aza inecek. İstanbul Boğazı, kıyılarının mimarisiyle, tarihi yalılarıyla bir açık hava müzesi. Boğaz'ın kendisi ise bir doğa harikası. Suyuyla, canlı yaşamıyla boğazımız korunacak. İstanbullular denizle artık daha çok buluşacaklar. Gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı" diye konuştu.BAKAN PEKCAN: KOVİD-19 PANDEMİSİ İŞ ORTAMINI OLUMSUZ ETKİLEDİBakan Pekcan ise, bugün müteahhitlik sektörünün sahip olduğu küresel rekabetçilik düzeyinden oldukça memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın 128 farklı ülkesinde 10 binin üzerinde proje ve 420 milyar doları aşan toplam proje tutarı bugüne kadar elde edilen başarının özeti, gelecekte yakalanacak nice başarıların da teminatıdır. Geleceğe dönük atacağımız stratejik adımlar ile rekabetçilik düzeyimizi hep birlikte daha da ileri noktalara taşıyabileceğimizi değerlendiriyorum. Bilindiği üzere, son yıllarda küresel ekonomide zorluklar yaşandı. Korumacı politikalardaki artış; küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, enerji fiyatlarında dalgalanmalar ve son olarak Kovid-19 pandemisi iş ortamını olumsuz yönde etkiledi. Ancak tüm bu olumsuzluklara ve pandemiye rağmen, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok büyük başarılar elde ettik."