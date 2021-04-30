Bakan Karaismailoğlu: "Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı"

30.04.2021 15:10

Bakan Karaismailoğlu: "Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı" -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: -"Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 204 kilometreye çıkardık"...

Bakan Karaismailoğlu: "Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı"

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

-"Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 204 kilometreye çıkardık"

BARTIN - Bartın'da Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yol projesinin şantiyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de ulaşımın çehresinin değiştiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 204 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı, 3.523 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 602 kilometreye yükselttik" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyaretleri kapsamında Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yol projesi şantiyesini yerinde inceledi. 2003 yılından bu yana deniz, kara, hava, ve demiryollarında haberleşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 1 Trilyon 86 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yol medeniyettir diyerek, çok iddialı ulaştırma projelerini tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Yapılan bu işler ülkemizin ekonomik potansiyelini hayata geçirmesi yönünden önemli katma değer sağlamış, ülkemizin her noktasında sanayiyi, tarımı, turizmi canlandırmıştır. Özellikle ağırlık verdiğimiz karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu bir şekilde bağlamış, Türkiye'de ulaşımın çehresini değiştirmiştir. Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 204 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı, 3.523 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 602 kilometreye yükselttik. 2003 yılından bu yana 3 bin 492 adet köprü ve viyadük yaptık. Köprü ve viyadüklerimizin uzunluğunu ise 703 kilometreye çıkardık" diye konuştu.

"Bartın kuşkusuz hak ettiği payı almaktadır"

2003'e kadar Bartın'a sadece 7 kilometrelik bölünmüş yol varken, 75 kilometre daha yol yaparak bölünmüş yol uzunluğunu 82 kilometreye çıkarttıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu; kentteki yatırımları şöyle aktardı:

"Ülke genelindeki bu büyük projelerden Bartın ilimiz de kuşkusuz hak ettiği payı almaktadır. 2003'e kadar Bartın'da sadece 7 kilometrelik bölünmüş yol varken, biz 75 kilometre daha yol yaparak bölünmüş yol uzunluğumuzu 82 kilometreye çıkardık. Bartın'daki karayolu yatırımlarına 1993-2002 yılları arasında sadece 115 milyon lira harcama yapılmışken, 2003-2020 yılları arasında bu miktarı 35 kattan fazla artırarak 4 milyar 84 milyon liraya yükselttik. 2003-2020 yılları arasında, Bartın'da 57 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesiyle birlikte, 3 adet tek tüp ve 3 adet de çift tüp tünel olmak üzere toplamda 11 bin 787 metre uzunluğunda 6 adet tünel yaptık. Bugün ziyaret ettiğimiz şantiyemizin yer aldığı Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun tamamının uzunluğu 147,5 kilometredir. Bu yolun 77,5 kilometresi, Bartın ili sınırlarıiçinde yer almaktadır.

Projede, 7 adet tek köprü, 10 adet çift köprü, 2 adet köprülü kavşak, 1 adet tek tüp tünel ve 7 adet çift tüp tünel bulunmaktadır. Projede şimdiye kadar 56,2 kilometrelik bölünmüş yol, 5 adet tek köprü, 8 adet çift köprü, 1 adet köprülü kavşak ile birlikte Cumayanı viyadüğü, 1 adet tek tüp Amasra ve 3 adet çift tüp tünel (T1, T2 ve T3) tamamlandı. Çalışmalarına yoğun bir şeklide devam ettiğimiz ve 2023 yılında tamamlanması öngörülen projemizin bedeli 4 milyar 603 milyon 621 bin liradır. Batı Karadeniz Bölgemizde İstanbul'dan Cide'ye kadar, zorlu coğrafi şartlara sahip bölgede Doğu-Batı yönünde ulaşımın güvenli, hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Batı Karadeniz yeşiliyle mavisiyle bir yeryüzü cennetidir. Aynı zamanda endüstriyelleşme ve doğal kaynaklar bakımından da son derece üretken bir bölgemizdir.

İnanıyoruz ki, çalışkan ve aydınlık insanlar yetiştiren bu bölgede yapılan her bir yatırım yakın gelecekte kat be kat geri dönecektir. Bartın'da devam eden projelerimizde de emek veren ve katkı sağlayan tüm yöneticilerimize, mühendislerimize, işçilerimize yürekten teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Bakan Karaismailoğlu: Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı
Bakan Karaismailoğlu: Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı
Bakan Karaismailoğlu: Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı
Bakan Karaismailoğlu: Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı
Bakan Karaismailoğlu: Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı

Kurucaşile, Zonguldak, Amasra, Bartın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş         
15:54
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Yasak Elma'nın setindeki kavga Nesrin Cavadzade'nin sonu mu oldu? Eda Ece'den jet yanıt geldi Yasak Elma'nın setindeki kavga Nesrin Cavadzade'nin sonu mu oldu? Eda Ece'den jet yanıt geldi         
15:08
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda         
14:52
Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum         
13:56
İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz         
13:35
Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum         
12:49
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 16:27:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: "Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement