Bakan Karaismailoğlu: Mikro hareketlilik yönetmeliğini kısa sürede çıkarmış olacağız - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, scooter ve motorlu scooterları da içeren mikrobilite araçların kullanımına ilişkin "Mikro hareketlilik yönetmeliğini tüm paydaşların görüşlerini alarak en kısa sürede çıkarmış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara'da düzenlenen 'Avrupa Hareketlilik Haftası Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Proje Ödül Töreni'ne katıldı. Törene, Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Bakan Karaismailoğlu dünya nüfusunun yüzde 50'sinin kentlerde yaşadığını belirterek, 2050 yılında bu oranının yüzde 65'i geçeceğini, bu nedenle ulaşıma yönelik talebin de artacağını belirtti. Kent içi ve şehirlerarası ulaşımın katlanarak arttığını ifade eden Karaismailoğlu "Ulaşımda bu yoğunluğu karşılamak için yerli ve milli bilişim ve iletişim imkanlarıyla desteklenen akıllı ulaşım sistemi en önemli gerekliliklerden bir tanesi. Bu amaçla bakanlığımızın koordinasyonunda ulusal akıllı ulaşım sistemi ve strateji belgesi ve 2020-2023 eylem planını hazırladık. Eylem planımız kapsamında yer alan hedeflerimizden birisi de yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturmak ve buna bağlı olarak mikromobilite araçlarının kullanımını yaygınlaşmasını desteklemek. Sorumluluğunu büyükşehir belediyelerinin üstlendiği planın genel koordinasyonu bakanlığımız tarafından yürütülüyor" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, kent içi ulaşımda bisikletlere ek olarak scooterlar, motorlu scooterlar, bireysel ulaşım araçlarının da günlük hayata girdiğini aktararak, "Bu sistemlerin tümünü mikro hareketlilik araçlarıyla tamamlıyoruz. Bu konuyla ilgili sektördeki temsilcilerle toplantılar yapıyoruz. Mikro hareketlilik yönetmeliğini tüm paydaşların görüşlerini alarak en kısa sürede çıkarmış olacağız. Bakanlık olarak yaklaşımımız seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, yol kapasitesinin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın azaltılması. Tüm alt yapılarımızda bu ilkelere uygun çalışmaları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi.(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,