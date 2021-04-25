Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: "Tarihimizi çarpıtmaya çalışanlara milletimiz dün olduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir"

Son dakika politika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi. Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizler, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile dil, din, ırk ayırmaksızın barış içinde yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Bu habis zihniyetin iddialarını reddediyoruz, tarihimizi çarpıtmaya çalışanlara milletimiz dün olduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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