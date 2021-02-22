Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür (2)

'KARADA, HAVADA, DENİZDE HATTA UZAYDA YAPACAK PEK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çorum'da Kırkdilim Tüneli şantiye ziyareti ve ışık göründü töreninin ardından İskilip Kavşağı ile Hastane Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Karayolları Çorum Şube Şefliği, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sizlerden ricamız, gören gözümüz ve duyan kulağımız olmanızdır. Çorum'un gelecek hedeflerine yönelik, birlikte istişare ederek adım atacağız. Çorum'un derdi, bizim derdimiz. En hızlı şekilde bütün eksiklikleri gidereceğiz" dedi.