Bakan Karaismailoğlu:  Tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini sağlayacak bir sistemi kurmaya başladık - Son Dakika

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Akıllı teknolojilerin, dijital sistemlerin hapishanelere kadar indiğini göreceğiz. Hapishanedeki tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini sağlayacak bir sistemi kurmaya başladık. Artık tutuklular yakınlarıyla yüz yüze görüşebilecekler" dedi.

Üçüncü Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalaet Bakanlığı ile hapishanelerde dijitalleşme yönünde çalışmalar yaptığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu "Dijitalleşme yeni başlamadı yıllardın verdiği bir birikim. Bu sabah Adalet Bakanımızla birlikte önemli bir programımız vardı. Akıllı teknolojilerin, dijital sistemlerin hapishanelere kadar indiğini göreceğiz. Hapishanedeki tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini sağlayacak bir sistemi kurmaya başladık. Artık tutuklular yakınlarıyla yüz yüze görüşebilecekler. Onlar bulundukları yerde daha sınırlı imkanlarla ulaşabildikleri kantin ihtiyacı olsun, dilekçe ihtiyacı olsun talepleri ile ilgili bir yazılım gerçekleştiriyoruz. Türk Telekom ve Ulaştırma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının hizmetine veriyoruz. Bu da dijital dönüşümde nereye geldiğimizin çok önemli göstergesi" diye konuştu.