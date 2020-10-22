Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak"

22.10.2020 11:33
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika politika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geliştirilen "Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi"nden bahsederek, "Hükümlülerin temel bazı işlemleri personel ihtiyacı olmadan gerçekleşebilirken, yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için de uzaktan...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geliştirilen "Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi"nden bahsederek, "Hükümlülerin temel bazı işlemleri personel ihtiyacı olmadan gerçekleşebilirken, yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için de uzaktan görüşme imkanı tanınacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle geliştirilen "Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi" (e-görüş) tanıtım programına katıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa ayrıca Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi de katıldı.

Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, ceza ve Tevkif Evlerinde yaşam şartlarını kolaylaştırması adına önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini, proje ile birlikte hükümlülerin şartlarının değişeceğini söyleyerek, "Hükümlülerin temel bazı işlemleri personel ihtiyacı olmadan gerçekleşebilirken; yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için de uzaktan görüşme imkanı tanınacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 18 yılda ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler ve önemli reformlar gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, yeni proje ile ceza yönetiminin işlerinin rahatlayacağını belirtti. Karaismailoğlu, "Hükümlülerin temel bazı işlemleri personel ihtiyacı olmadan gerçekleşebilirken, akıllı multimedya cihazlarının kullanılmasıyla tutuklu ve hükümlülerimizin tanımlanmış bazı işlemleri koğuşlarından çıkmadan yapabilmelerine imkan verilecek" diye konuştu.

"Normalde infaz koruma memuru tarafından yapılan işler teknolojik altyapıyla gerçekleştirilecek"

Çalışma kapsamında cihazlar üzerinden görüntülü görüşme, kantin sipariş yönetimi, görüntülü sağlık hizmetleri, parmak izi ile sayım, kitap talebi, dilekçe başvuru hizmetleri, bilgilendirme ve anons hizmetlerinin yer aldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Normalde infaz koruma memuru tarafından yapılan işler, böylelikle teknolojik altyapıyla gerçekleştirilecek. Her gün birçok personelle yapılan sayım işi kolaylaşacak. Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için de uzaktan görüşme imkanı tanınacak. İkinci fazda ise e-avukat, e-doktor, bilgilendirme, anons yönetimi ile tablet, dergi, kitap, oyun ve film gibi aktiviteler hayata geçirilecek" şeklinde konuştu.

Proje çerçevesinde Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne 17 adet multimedya cihazının kurulumunun gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, yılsonuna kadar 100 adet multimedya cihazının Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ve Sincan Çocuk Cezaevi'ne kurulması için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti. "Hedefimiz, bu cihazların ülkemizdeki tüm cezaevlerine kurulması, tutuklu ve hükümlülerin rehabilite edilerek topluma tekrar kazandırılmasıdır" diyen Bakan Karaismailoğlu, projede emeği geçen Adalet Bakanlığına ve Türk Telekom'a teşekkür etti.

"Öngörülen 3 yıllık süreci 2 yıla indirmek için çalışıyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise, ceza infaz kurumlarında dijital görüşmeye olanak sağlayan projeyle birlikte çeşitli sebeplerden dolayı bu kurumlardaki yakınlarını ziyarete gidemeyen vatandaşların görüntülü görüşme imkanına kavuşacağını söyledi. Projeyi sistem entegrasyonu konusunda çalışma yürüten grup şirketleri Innova'nın katkıları ile gerçekleştirdiklerini vurgulayan Önal, "Uçtan uca bütünleşik bilişim çözümleri ile Innova bugüne kadar şehir hastanelerinden akıllı şehir ve ulaşım sistemlerine kadar pek çok büyük projeye destek verdi" dedi.

Önal, projenin tamamlanması için Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde öngörülen sürenin 3 yıl olarak konuşulduğunu ancak Türk Telekom olarak projeyi yaygınlaştırma süresini 2 yıla indirmek için çalıştıklarını dile getirdi. - ANKARA

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak

Adil Karaismailoğlu, Bakan, İnfaz, Ceza, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: 'Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak' - Son Dakika


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