Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi
12.04.2021 10:25
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi
Bahçelievler, Metro, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi - Son Dakika Ekonomi
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