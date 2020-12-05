Son dakika haberi... Bakan Karaismialoğlu Kars'ta

Son dakika gündem haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım inceleme ve Sarıkamış-Karakurt-Horasan karayolunun açılışını yapmak üzere Kars'a geldi.

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