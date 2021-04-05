Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu: "Bu aziz millet, kararlı duruşuyla, demokrasiden yana olan tavrıyla, onları birer birer püskürtüyor" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu: "Bu aziz millet, kararlı duruşuyla, demokrasiden yana olan tavrıyla, onları birer birer püskürtüyor"

05.04.2021 16:33
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu:

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmiş dönemde demokrasiye ayar vermeye kalkanların, bu milletin kudretiyle tarihin çöplüğüne birer birer gittiklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmiş dönemde demokrasiye ayar vermeye kalkanların, bu milletin kudretiyle tarihin çöplüğüne birer birer gittiklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Bingöl heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı.

Kasapoğlu, yapacakları yatırımların Bingöl'ün gençleri, kadınları ve tüm kıymetli halkı için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Bingöl kadim medeniyetimizin önemli sembollerinden mühim bir vilayetimiz, ilçeleriyle köyleriyle değerli halkıyla Bingöl'ün hamdolsun her bir ferdine dokunan bu çalışmalar inanıyorum ki çok kısa gelecekte yarınların sporcularını, bilim insanlarını, müteşebbislerini, donanımlı gençlerini yetiştirmede önemli katkılar sunacak." diye konuştu.

Bingöl'ün bugüne kadar ortaya koyduğu milli iradeden, demokrasiden, adaletten yana olan tavrını çok iyi bildiklerini belirten Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki gençleriyle ve tüm halkıyla Bingöllünün bu asil duruşu devam edecek. Bingöl'ün her şeyin en iyisine en güzeline layık olan değerli halkı için el birliğiyle üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, yatırımlarda emeği geçenlere de teşekkür ederek, "Burada beraberliğin, birliğin, kardeşliğin tablosu var. Çünkü biz beraber olduğumuz müddetçe inanıyorum ki hiçbir engel karşımızda duramaz. Bugüne kadar bu iş hep ispat oldu; bundan sonra da halkımız birliğin, beraberliğin, kardeşliğin karşısında hiç bir şeyin duramayacağını ispat edecek güçte, kuvvette ve inançta." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasiye ayar vermeye kalkanlar, bu milletin kudretiyle tarihin çöplüğüne birer birer gitti"

Türkiye'nin bir mücadele içerisinde olduğunu ve bu mücadeleyi en güçlü şekilde ortaya koyan bir milletin bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının sanayisiyle, ekonomisiyle, sağlığıyla, tarımıyla, eğitimiyle, her alanda ortaya koyduğu mücadeleyi hamdolsun ki hem spor yatırımlarında hem gençlik yatırımlarında bu iddiamızı daha da yukarılara taşıyarak sürdürüyoruz. Türkiye'nin mücadelesi bir medeniyet bir kalkınma mücadelesi, insanlığın onuruna yakışır şekilde yarınlara ulaştırma mücadelesi. İşte bu mücadelede zaman zaman görüyoruz, milletimizin önüne tuzaklarla, engellerle, barikatlarla çıkmaya çalışıyorlar, ama her seferinde bu aziz millet, kararlı duruşuyla demokrasiden, adaletten hukuktan yana olan tavrıyla onları birer birer püskürtüyor."

Bakan Kasapoğlu, "İşte geçmiş dönemde demokrasiye ayar vermeye kalkanları gördük, hilelerle, kumpaslarla bu milletin tankıyla, tüfeğiyle millete savaş açanları gördük. Onlar şimdi hamdolsun ki yine bu milletin kudretiyle tarihin çöplüğüne birer birer gittiler, kayboldular. Bundan sonra da buna hasret duyanlar aynı sonuçla aynı akıbetle karşılaşacaklarından şüphe duymasınlar, bu millet, gençleriyle, sadece bu milletin değil insanlığın umudu olan gençleriyle demokrasi düşmanlarına, hukuk düşmanlarına milli iradeye düşman olanlara, en güzel, en asil tavrı en güçlü şekilde ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede gençlik alanında çıtayı her geçen gün daha yukarılara taşıdıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Her ilçede gençlik merkezimiz olacak dedik. Gerek salonlu gençlik merkezlerimiz, gerek mahalle tipi gençlik merkezlerimizle inşallah gençlerimizin 7/24 kendilerini geliştirebilecekleri, bir araya gelebilecekleri merkezleri, mekanları onlara en güzel şekilde sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"Hesarek Kayak Merkezi'ni en müstesna spor turizmi mekanlarından birine dönüştüreceğiz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbol için 10 bin pota projesi kapsamında 100 potayı Bingöl'ün mahallelerine kazandırdıklarını belirterek, "Semt sahalarımız, sentetik sahalarımız 18 tanesini, bir kısmı kapalı bir kısmı açık olmak üzere Bingöl sathına kazandıracağız. Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'ni hep birlikte gittik, gördük, ülkemizin nadide kayak imkanlarından birine sahip, onu da inşallah hem merkezleriyle, hem pistleriyle, teknolojik yeni donatılarıyla ülkemizin en müstesna spor turizmi mekanlarından birine dönüştüreceğiz, projesi tamamlanır tamamlanmaz harekete geçireceğiz." müjdesini verdi.

Bingöl'de yetenekli gençlerin olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Onların istedikleri her branşa erişimini sağlamayı biz bakanlık olarak vazife biliyoruz. İnanıyorum ki kazandıracağımız spor lisesi, bugün onun imzasını hep birlikte atacağız, az önceki istişaremiz neticesinde ona bir pansiyon ekleme kararı da aldık. Bölgeye de hem donatıları hem imkanlarıyla inşallah bölgesel bir spor lisesi de Bingöl'ümüz için, tüm bölge için hayırlı, verimli olacak. Tesislerimizin tüm Bingöl halkının 7/24 hizmetinde olacağının altını çizmek istiyorum. Tesislerimiz yaşam tesisleri olsun istiyoruz, tesislerimiz, halkımızla, halkımızın her an erişiminin sağlanmasıyla çok daha anlamlı. Tüm ekibimizle milletimizin hizmetinde olduğumuzu, bu tesislerin dolu dolu kullanılmasını, her fırsatı bu anlamda sağlayacağımızı taahhüt ettiğimizi ifade ediyorum."

Kasapoğlu, "Tesislerimiz sadece gençlerimiz değil, tüm halkımız için, kadın odaklı spor diyoruz. Bu yüzden Bingöl'ün kadınlarını istedikleri şartları sağlama koşuluyla onlar nasıl istiyorlarsa saatleriyle, mekanıyla, şartlarıyla kadın öncelikli spor politikamızla tesislerimizle buluşturma noktasında da ayrı heyecan duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Türkiye'nin çok dinamik bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "İhtiyaçlar her geçen gün değişiyor gelişiyor, hizmet politikamız, eser siyasetimiz gereği de her şeyin en iyisine layık olan halkımızın tüm Türkiye sathında ihtiyaçlarını da bakanlık olarak yine el ele vererek, en güzelini ortaya koymak koşuluyla karşılamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bingöl heyeti hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Bingöl, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu: 'Bu aziz millet, kararlı duruşuyla, demokrasiden yana olan tavrıyla, onları birer birer püskürtüyor' - Son Dakika


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