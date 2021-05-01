Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 2. olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
01.05.2021 21:17
Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Carraro Imoco'ya 3-2 yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Carraro Imoco'ya 3-2 yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya'nın Verona kentinde oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde İtalya'nın Carraro Imoco takımına yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Bizlere final heyecanı yaşatan temsilcimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyor, VakıfBank Kulübü'ne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılar diliyorum."
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