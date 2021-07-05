Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu güreşçileri tebrik etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler grekoromen stilde şampiyon olan milli takımı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler grekoromen stilde mücadele eden sporcularımız, yine minderde tarih yazarak bizlere büyük gurur yaşattı. 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan millilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Milli takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."