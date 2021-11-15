Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bilardo salonu gezmesi
Bilardocu Semih Saygıner'in bilardo oynaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatını ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyareti
ANKARA - Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu - Son Dakika