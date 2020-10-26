Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı

26.10.2020 17:46

- Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularla birlikte Zap Nehri'nde rafting yaptı.

- Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı

HAKKARİ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularla birlikte Zap Nehri'nde rafting yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve Rafting Federasyonu organizasyonuyla Türkiye Rafting 2'nci Ayak Şampiyonası Zap Nehri'nde yapıldı.

Türkiye'nin en iyi rafting parkurları arasında yer alan Zap Nehri Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmalarının startı verildi. Türkiye genelinden 27 kulüp ve 400 sporcunun katıldığı yarışmaya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Ak Parti İl Başkanı ile birlikte bindiği botta, yarışmanın startını verdiler.

Yıllarca hep terör olaylarıyla anılan Zap Nehri'nde yarışmacılarla birlikte kürek çeken Bakan Kasapoğlu, "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganıyla Zap Nehrinde ilk kez düzenlenen şampiyonaya katılan sporcularla tek tek ilgilenip, başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu, "Sayın valimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu tablodan tüm dünyaya bir mesaj veriyorum. O da kardeşliğin, birliğin, beraberliğin mesajı ve bu potansiyelin ne kadar güçlü olduğu mesajı. Hakkari cennet vatanın önemli bir parçası, önemli bir sembolü. Doğasıyla çok farklı bir yer. Kayak noktasında çok önemli çalışmalarımız var" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı
Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı

Zap bölgesi, Rafting, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Zap Nehri'nde rafting yaptı - Son Dakika

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