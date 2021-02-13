Kasapoğlu, sporcu ve gençlerle buluştu, "Genç Ofisi"nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Kasapoğlu, sporcu ve gençlerle buluştu, "Genç Ofisi"nin açılışını gerçekleştirdi

13.02.2021 19:05

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spora ve gençlere yönelik büyük bir tesisleşme hamlesi başlattıklarını ve bunu artırarak sürdürdüklerini belirterek, "Bizim felsefemiz, 'gençler neredeyse biz oradayız'.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spora ve gençlere yönelik büyük bir tesisleşme hamlesi başlattıklarını ve bunu artırarak sürdürdüklerini belirterek, "Bizim felsefemiz, 'gençler neredeyse biz oradayız'. O yüzden üniversitelerimiz, liselerimiz her nerede bize ihtiyaçları varsa orada olmaya ve her türlü imkanı gençlere sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, bir otelde sporcularla bir araya geldi.

Burada sporcuların öneri ve taleplerini dinleyen Kasapoğlu, medeniyetin, çeşitliliğin, hoşgörünün ve bir arada yaşamın merkezi Mardin'in sporun felsefesine uyumlu bir kent olduğunu söyledi.

Mardin'den çok başarılı sporcular çıkacağına inandığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz büyük bir tesisleşme hamlemizi de yaptık ve devam ediyor. Bugün onu daha ileri seviyeye taşıdık. Yüzmeden futbola, basketboldan atletizme, jimnastikten satranca... Bu tür çalışmalarımızın odağında gençler var, sporcular var, sizlerin yarınları var. Hükümet olarak her türlü desteği ve imkanı sağlamak bizim vazifemiz. "

Sporcuların satranç, masa tenisi, atıcılık ve okçuluk gibi merkezlerin yapılmasını isteklerini değerlendiren Kasapoğlu, Derik ilçesinde paraşüt eğitim merkezi kuracaklarını söyledi.

Kasapoğlu, buradaki temasının ardından Mardin Artuklu Üniversitesi uygulama otelinde gençlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi, daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından üniversite kampüsünde kurulan "Genç Ofisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Buradaki konuşmasında Kasapoğlu, Bakanlık olarak tüm imkanları ile gençlerin yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim felsefemiz, 'gençler neredeyse biz oradayız'. O yüzden üniversitelerimiz, liselerimiz her nerede bize ihtiyaçları varsa orada olmaya ve her türlü imkanı gençlere sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki gençlerimiz burada hem Bakanlığımızın çalışmalarıyla ilgili hem kendi ihtiyaçları ile ilgili ve hem de bundan sonraki süreçlerle ilgili üretecekleri projeler noktasında çalışacaklar, bir araya gelecekler. Burası onların mekanı olacak. başta gençlerimize ve Mardinimize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ile Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, açılışı gerçekleştirilen Genç Ofisi'ndeki güzel sanatlar, müzik, inovasyon, stüdyo ve tiyatro atölyelerini gezdi, gençlerin Arapça, Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği şarkıları dinledi.

Kasapoğlu daha sonra Artuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yüzme havuzunda incelemelerde bulundu, Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı'ndan tesis hakkında bilgi aldı.

Kasapoğlu, sporcu ve gençlerle buluştu, Genç Ofisi nin açılışını gerçekleştirdi
Kasapoğlu, sporcu ve gençlerle buluştu, Genç Ofisi nin açılışını gerçekleştirdi
Kasapoğlu, sporcu ve gençlerle buluştu, Genç Ofisi nin açılışını gerçekleştirdi
Kasapoğlu, sporcu ve gençlerle buluştu, Genç Ofisi nin açılışını gerçekleştirdi

Artuklu Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Artuklu, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasapoğlu, sporcu ve gençlerle buluştu, 'Genç Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika Spor


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