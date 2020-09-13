Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında andı.

Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okudu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Futbol tarihimizin efsane oyuncularından Metin Oktay'ın kabrini ziyaret ettik. Vefatının 29. yıl dönümünde 'Taçsız Kral'ı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.