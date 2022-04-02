Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı'na tebrik

02.04.2022 10:19
Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk kez takım halinde Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk kez takım halinde Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, büyükler kategorisinde bir ilki yaşatarak takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kadın Güreş Milli Takımı için yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

" Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 140 puan toplayarak bize bu tarihi şampiyonluğu getiren Kadın Güreş Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Büyükler kategorisinde altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya kazanan Bediha Gün ile diğer emeği geçen kadın güreşçilerimize, ülkemize bu büyük gururu yaşattıkları için teşekkür eder, Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı'mızın başarılarının devamını dilerim."

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika


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