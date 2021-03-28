Bakan Kasapoğlu'ndan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'e tebrik
28.03.2021 21:44
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de ikinci yarışında da zafere ulaşan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de ikinci yarışında da zafere ulaşan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de ikinci yarışında da zafere ulaşan milli otomobil yarışçımız Ayhancan Güven'i kutluyorum. Sporcumuz kazandığı başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Her zaman güvendiğimiz ve desteklediğimiz genç sporcumuzun daha nice başarılar kazanacağına inancımız tamdır. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor Ayhancan'a sonraki yarışlarda başarılar diliyorum."
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