Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: " Antalya'da düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu Final mücadelesinde rakibi Fatih Vatan Spor'u yenerek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımını kutluyorum. Hayatın her alanında etkin rol oynayan kadınlarımızın yeşil sahalardaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Toplumun öncüleri kadınlarımız tüm spor branşlarında göstereceği gayretle güzel başarılara imza atacaklar. Bizler de başarıya giden bu yolda her türlü imkanı sunmak için tüm çabamızı ortaya koyacağız"