Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik

02.03.2021 08:36
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon salon turnuvası finalinde kendisine ait dünya rekorunu geliştiren ve gümüş madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon salon turnuvası finalinde kendisine ait dünya rekorunu geliştiren ve gümüş madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon salon turnuvası Laser Run'da 11: 20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştiren ve gümüş madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon salon turnuvasında kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek gümüş madalya kazanan sporcumuz İlke Özyüksel'i yürekten kutluyorum. Genç sporcumuz başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcumuzun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlke'nin daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." - ANKARA

Modern Pentatlon, Gümüş Madalya, Milli Sporcu, Macaristan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Demet Akalın, bebek plasentası yiyerek gençleştiği yönündeki iddialarını yalanladı İstanbul'da normalleşme sonrası neleri yapmak serbest, neler yasak? İşte merak edilen sorunun yanıtı Suudi Arabistan, hac ibadeti için korona aşısı olma şartı getirdi Gökdeniz Bayrakdar'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş itirafı: Beni transfer etmek istediler İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok
Esnaf 5 aydır bugünü bekliyordu! Normalleşmeyle yeniden açılan kafe ve restoranlar hazırlıklara geceden başladı Esnaf 5 aydır bugünü bekliyordu! Normalleşmeyle yeniden açılan kafe ve restoranlar hazırlıklara geceden başladı         
08:26
Çiğ köfte acılı diye genç çalışanı darbeden şahsın akrabaları dükkanı bastı! Bira şişesiyle camları kırdı Çiğ köfte acılı diye genç çalışanı darbeden şahsın akrabaları dükkanı bastı! Bira şişesiyle camları kırdı         
08:11
'Çok yüksek riskli grupta' yer alan Samsun'da gizli ekip denetimlerine devam ediyor 'Çok yüksek riskli grupta' yer alan Samsun'da gizli ekip denetimlerine devam ediyor         
08:05
Esnafın dört gözle beklediği haber geldi! Restoran ve kafeler bu şartlarla açılacak Esnafın dört gözle beklediği haber geldi! Restoran ve kafeler bu şartlarla açılacak         
01:14
Real Madrid sahasında Real Sociedad ile berabere kaldı Real Madrid sahasında Real Sociedad ile berabere kaldı         
00:55
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu         
22:26
Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar         
17:56
Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi         
16:07
Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı         
14:36
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti         
14:22
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı         
13:40
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar         
12:00
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 09:01:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei