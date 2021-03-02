Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon salon turnuvası finalinde kendisine ait dünya rekorunu geliştiren ve gümüş madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon salon turnuvası Laser Run'da 11: 20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştiren ve gümüş madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon salon turnuvasında kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek gümüş madalya kazanan sporcumuz İlke Özyüksel'i yürekten kutluyorum. Genç sporcumuz başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcumuzun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlke'nin daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." - ANKARA