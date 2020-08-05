Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek ziyareti - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek ziyareti

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'e destek olmak amacıyla Danimarka'ya geldi.

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek ziyareti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'e destek olmak amacıyla Danimarka'ya geldi.

Danimarka'ya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile gelen Bakan Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in konakladığı otelde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turuncu-lacivertli ekibin bu akşam çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki takımımız, ülkemizin Avrupa'daki temsilcisi Başakşehir, yine bir tarih yazılacak. Az önce hocamızla ve bazı sporcu arkadaşlarımızla görüştük. Başarı diledik. Ülkemizin spordaki yürüyüşünü tabii ki en güzel şekilde devam ettireceğiz. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, yüzmesiyle tüm branşlarda devam ettireceğiz. Bugün de takımımızı, sporcularımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi yalnız bırakmamak için federasyon başkanı ve arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Başarı diliyoruz."

Takımın havasını da çok iyi bulduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Gayet olumlu, gayet motive, inançlı ve inşallah bir sonraki adımı da hem hedeflemiş hem de buna inanmış vaziyette hazır gördük." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu, Başakşehir, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek ziyareti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti: 16 gözaltı Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Muharrem İnce'den CHP'nin Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?         
17:41
10 yaşındaki Hüseyin'den günlerdir haber alınamıyor! Ailesi gözü yaşlı bir şekilde bekliyor 10 yaşındaki Hüseyin'den günlerdir haber alınamıyor! Ailesi gözü yaşlı bir şekilde bekliyor         
17:21
Beyrut limanındaki patlama, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ı zor durumda bırakabilir Beyrut limanındaki patlama, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ı zor durumda bırakabilir         
17:13
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu         
16:49
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı         
16:39
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı         
16:20
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın         
14:48
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı         
14:03
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi         
11:40
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi         
09:57
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü         
09:38
Sobayı benzinle tutuşturan yaşlı adam canından oluyordu Sobayı benzinle tutuşturan yaşlı adam canından oluyordu         
09:11
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş         
08:18
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım         
08:14
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu         
07:23
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 00:42:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei