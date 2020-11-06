Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;