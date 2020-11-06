Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
06.11.2020 20:49
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar
ile bronz madalya elde eden kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız
, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız
ve 81 kiloda Mustafa Koç'u kutluyorum. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."
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