Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de üçüncü oldu - Son Dakika

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun son ayağı olan Estoril'de ikinci yarışta üçüncü oldu. Dün gerçekleştirilen ilk yarışı kazanmayı başaran Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta ise damalı bayrağın altından geçen üçüncü pilot oldu. Bu sonuçla Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar sıralamasında sezonu 228 puanla 4'üncü sırada tamamladı.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin son yarışı 1993 senesinden sonra ilk defa Estoril Pisti'nde gerçekleşti. Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha ile geçirdiği ilk sezonunun son durak noktası Estroril'de ikinci yarışta da podyuma çıktı. Dün gerçekleştirilen ilk yarışı kazanmayı başaran Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta ise damalı bayrağın altından geçen üçüncü pilot oldu.

Sezonun son ayağında iki kez podyuma çıkma başarısı gösteren Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında sezonu 228 puanla 4'üncü sırada tamamladı.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu için bir kutlama mesajı yayınladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Supersport 300 Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki yarışlarda da podyumda yer alarak dünya dördüncüsü olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten kutluyorum. Genç sporcularımız kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Ülkemizin sporda 'marka ülkesi' olması yolunda attığımız adımların sonuçlarını görmek memnuniyet verici. Sporcularımız başta olmak üzere bu başarılarda emeği geçen herkesi tüm kalbimle tebrik ediyor, gelecekte çok daha büyük başarıları kazanmalarını canı gönülden temenni ediyorum."