Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, milli yelkenci Onur Cavit Biriz'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanan milli yelkenci Onur Cavit Biriz'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Yelken dalında Tokyo 2020'ye katılım sürecinde milli sporcularımız önemli başarılara imza attı. Son olarak Onur Cavit Biriz, Tokyo 2020 vizesi alarak bizlere güzel bir mutluluk yaşattı. Milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Toplam 8 sporcumuzun kota aldığı yelken dalında, tarihimizin en yüksek sporcu katılımıyla Tokyo 2020'de temsil edileceğiz. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Alican Kaynar, Ateş Çınar, Deniz Çınar, Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan, Ecem Güzel, Dilara Uralp, Onur Cavit Biriz