Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu'ndan millilere destek
27.03.2021 22:15
Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya'da Norveç ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya'da Norveç ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç'i 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay tribünden izledi ve millilere destek verdi. - İSTANBUL
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