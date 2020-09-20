Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde-Çiftlik karayolu Güresen Tepe mevkiindeki gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde- Çiftlik karayolu Güresen Tepe mevkiindeki gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımladı.

Kazada yaralanan sporculara da acil şifalar dileyen Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç tekvandocumuz Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum sporcularımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim. Kazada yaralanan sporcularımızın da tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum."

(Emin Kuvat/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Muhammet Koç, Bakan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Taylan Antalyalı'nın paylaşımına Arda Turan'dan yorum: Xavi misin be aslanım Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek
Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü         
22:47
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak         
21:33
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 23:15:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei