Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde- Çiftlik karayolu Güresen Tepe mevkiindeki gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımladı.

Kazada yaralanan sporculara da acil şifalar dileyen Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç tekvandocumuz Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum sporcularımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim. Kazada yaralanan sporcularımızın da tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum."

(Emin Kuvat/İHA)