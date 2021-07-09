Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 kotası alan paralimpik okçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda elde ettikleri dereceyle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın Novo Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda makaralı yay kategorisinde elde ettikleri dereceyle, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz'ı tebrik ediyorum. Milli Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de kutluyor, Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz'a Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA