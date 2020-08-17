Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'nun müjdesi sporcuları sevindirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'nun müjdesi sporcuları sevindirdi

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdelemesi sporcuları sevindirdi.

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'nun müjdesi sporcuları sevindirdi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdelemesi sporcuları sevindirdi.

Söz konusu düzenlemeyle ilk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek.

Milli sporcu İlayda Şen (13) AA muhabirine, Bakan Kasapoğlu'nun verdiği müjdenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Şen, geçen yıl Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini ifade ederek, "Her zaman ülkemize güzel dereceler getirmek için çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Yeni açıklanan karar güzel bir karar bu. Olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü sporcular o kadar çok mücadele ediyor ve bunun bir karşılığı olmalıydı. Bu bütün sporcuları da teşvik edecektir." dedi.

Milli yelkenci Ege Ayyıldız Bayraktar da spor faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcuların ücretsiz okuma imkanına sahip olacak olmasının çok sevindirici olduğunu dile getirdi.

Ege Ayyıldız, sporcuların bu fırsattan yararlanmak için gayret edeceğini belirterek, "Bence bu düzenleme çok iyi oldu. Başarı elde eden sporculara madalya dışında da bu tür bir ödül olması da çok anlamlı olacak. Özel okullarda ücretsiz eğitim imkanının olması sporcuların daha çok mücadele etmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Tekvando milli sporcusu Şeyma Hacıoğlu da yeni düzenlemeyle başarılı olan sporcuların daha güzel bir okulda eğitim alma imkanına da sahip olacağını aktardı.

Hacıoğlu, tekvando da 2 Türkiye şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "Bu karar sporcular için teşvik edici olmuştur. Madalya için mücadele eden sporcular artık bu imkandan da yararlanmak için gayret edecektir." şeklinde konuştu.

Tekvando antrenörü Oğuzhan Tokgöz ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği müjdenin çok önemli olduğunu belirterek "Başarılı sporcuların ve ailelerinin beklediği haberdi. Tabi ayrıntılar çok önemli. İnşallah uygulanabilir bir sistemle başarılı sporcularımız tüm dünyada olduğu gibi kurumsal bir şekilde ödüllendirilir ve sporcuların önleri açılır. Bu karar spor ve sporcularımız için güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'nun müjdesi sporcuları sevindirdi - Son Dakika
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