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Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE

24.11.2021 13:03
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Kasapoğlu, muhalefetin kör bir siyaset anlayışına sahip olduğunu belirterek, "Kör bir siyaset anlayışı doğru değil. 'Yiğidi öldür ama hakkını yeme' derler. Burada yiğidi öldürdünüz ama hakkını da gasbediyorsunuz. Eleştirilere tamam da yapılan iyi şeyleri de takdir edin. 19 yıldır her alanda olduğu gibi spor alanında da pek çok yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine yönelik eleştirilere "Amatör spor kulüplerini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda kaynak sorunumuz yok" diye konuştu.

'551 BİN YURT TALEBİNİ KARŞILADIK'

Öğrenci yurtlarına yönelik yapılan eleştirilere ilişkin Bakan Kasapoğlu, 779 yurtta 742 bin 780 yatak kapasitesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"2017'de 354 bin, 2018'de 353 bin, 2019'da 374 bin olan başvuru bu yıl itibarıyla 624 bini buldu. 18 Kasım 2021 itibarıyla bunun 551 binini karşıladık. Her gün yeni yurtlar açılıyor. 110 bin ekstra yatak çalışmamız devam ediyor. Türkiye hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamadı. İnanç varsa imkan da vardır. Biz bu anlayışla yürüyoruz. 2018- 2021; tam pandemi dönemine denk gelen süreçte, 217 yeni yurt ve 216 bin kapasite açtık."

Kredi ve burs konusunda Avrupa ülkelerinden daha ileride olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "500 bine yakın öğrenciye sadece burs veriyoruz ve isteyen her öğrencimize kredi veriyoruz. İnşallah bu yıl bu rakamları da güncelleyeceğiz" diye konuştu.

'YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE EDİYORUZ'

Yasa dışı bahisle mücadele ettiklerini kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "İnternet sitelerinin kapatılması ve bu anlamda yargı süreçlerinin hepsi gerek BTK gerek Siber Suçlarla Mücadele tarafından takip ediliyor. Bu bir terörle mücadele konusu" dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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