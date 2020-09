"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin yukarılara taşıyarak önemli bir mesafe kat edeceğiz"

"Azerbaycan'a karşı yapılan her türlü yanlışın karşısında olacağız"

Ergün Turan: Başarılı sporcuların çıkacağına vesile olacaktır

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İstanbul, -

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı. Düzenlenen organizasyona Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan ile davetliler katıldı.

BAKAN KASAPOĞLU: SPORU YAYGINLAŞTIRMAK BİZİM EN ÖNEMLİ AMAÇLARINDAN BİR TANESİGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, hayatının ve gençliğinin geçtiği önemli bir bölgede hayata geçirilen projenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "İstanbul dünyanın başkenti gözbebeğimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaktığı ışıkla büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Ülkemizin bugünleri değil yarınları için ülkemize tesisler yaptığımız gibi İstanbul'da da çok daha farklı ufuklara taşımanın gayreti içindeyiz. Fatih'in gençleri, çocuklar, kadınları her şeyin en iyisine layıklar. Güçlerimizi birleştirip, yarınların şampiyonlarını, yıldızlarını Fatih'ten yetiştireceğiz. Gençlerimizi yarınlara donanımlı yetiştirebilmek için birçok farklı projemiz var. Türkiye'de büyük bir dönüşüm var. 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen tesisleşmenin başka bir örneği yok dünyada. Spor her şeyin aslında dermanı ilacı. Sporu yaygınlaştırmak bizim en önemli amaçlarından bir tanesi. Bu tesisin de çok ciddi anlamda bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tesisler dolu dolu istifade edilmesi gereken yerler. Başta gençler ve kadınlarımız olmak üzere Fatih'teki herkesi bekliyoruz" dedi."YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ'NİN YUKARILARA TAŞIYARAK ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT EDECEĞİZ"Bakan Kasapoğlu, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ni çok önemsediklerini ifade ederek, "Bu anlamda iddialı olan sporcuların yetiştirilmeleri bizler için önemli bir vizyon. Bu projeyi daha da yukarılara taşıyarak önemli bir mesafe kat edeceğiz. Sporun birleştiren gücünü basketbol, satranç gibi branşlarla sizlerin hizmetine açmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile kazanılan deneyimler sanayi, ekonomi, sağlık, eğitim, spor anlamlarında zirveye oynuyor. Ülkemizde donanımlı gençlik yetiştirme anlamında çok önemli çalışmalarımız var. Bu ülkede her olumlu işe karşı çıkanlar için bundan sonra da üreteceğiz. Biz; 'insanların hayırlısı insanlara hayırlı olandır' inancı ile yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm mazlumlara elimizi uzatacağız" diye konuştu."AZERBAYCAN'A KARŞI YAPILAN HER TÜRLÜ YANLIŞIN KARŞISINDA OLACAĞIZ"Bakan Kasapoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ile ilgili olarak ise "Bu vesile ile de Azerbaycan'a karşı yapılan her türlü yanlışın, her türlü dayatmanın karşısında olacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman en güçlü şekilde yanında olacağımızı da ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.ERGÜN TURAN: BAŞARILI SPORCULARIN ÇIKACAĞINA VESİLE OLACAKTIRFatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan, yaptığı açıklamada, "Sporun ve sanatın gücüne duyduğumuz inançla çocuklar ve gençler başta olmak üzere Bakanlığımızın desteği ile bir çok projeyi hayata geçiriyoruz. Sporda sürekliliği olan projeler üzerine çalışıyoruz ve bunların altyapılarının güçlendirmesi ile tesisleşme çalışmalarını yapıyoruz. Fatih'te yetişmiş biri olan Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. 10 tane devam eden 3 tanesi de protokol aşamasında olan tesisimiz var Fatih'te. Elbette bu çalışmaların bize ve ülkemize geri dönüşü olacağına inanıyorum . Başarılı sporcuların çıkacağına vesile olacaktır. Burası tamamlandığında yüzmenin haricinde judo ve güreş sporuna da hizmet edecek spor salonumuz açılmış olacak. Projemizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Bakan Kasapoğlu ve protokolde yer alan isimler butona basarak tesisin ilk harcını attı.