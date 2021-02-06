Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu: Şubat ayı burs ve kredileri ödenmeye başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şubat ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını kaydetti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.