Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini sundu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini sundu: (2)

15.12.2020 00:13
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini sundu: (2), System.String[]

Son dakika politika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "sporda reform stratejisi"ni gelecek günlerde parlamentoyla paylaşacaklarını bildirerek, "Gerek kulüplerimizin, gerek federasyonlarımızın, sporcularımızın yarınlarda daha güçlü olması adına inşallah bu tarihi adımı da hep birlikte atacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "sporda reform stratejisi"ni gelecek günlerde parlamentoyla paylaşacaklarını bildirerek, "Gerek kulüplerimizin, gerek federasyonlarımızın, sporcularımızın yarınlarda daha güçlü olması adına inşallah bu tarihi adımı da hep birlikte atacağız." dedi.

Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunda, 450 bin öğrenciye burs verdiklerini belirtti.

Türk sporcuların son dönemdeki başarılarını sıralayan ve hepsiyle gurur duyduklarını ifade eden Kasapoğlu, Türk sporcuların Tokyo Olimpiyatlarında önemli başarılara imza atacaklarına yönelik inancını dile getirdi.

Bir spor çalıştayı düzenlediklerini anlatan ve emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, bu çalıştayda tüm meseleleri tüm paydaşlarla enine boyuna tartıştıklarını söyledi.

Çalıştaya emek verenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Sporda reform stratejisi olarak önümüzdeki günlerde parlamentomuzla paylaşacağız. Gerek kulüplerimizin, gerek federasyonlarımızın, sporcularımızın yarınlarda daha güçlü olması adına inşallah bu tarihi adımı da hep birlikte atacağız." diye konuştu.

Meclisin bu çalışmada tarihi adımı atacağına inandığını bildiren Kasapoğlu, "Bundan sonra yeni dönemde herkes sorumlu olacak. Spor gündemi konjonktürü içinde kimse har vurup harman savuramayacak. Dikkatimizi yeni Yusuflar, Merihler, İbrahimler, İlkeler, Fatmalar, Cedi Osmanlar, Çağlarlar, Furkanlar, Şahikalar yetiştireceğiz. Memleketin evlatlarına yatırım yapacağız, hem sporcu havuzumuzu geliştireceğiz hem şampiyonlarımızın sayısını artıracağız." şeklinde konuştu.

"Bu ülkenin gençleri, bizim gözümüzün feridir"

Bakan Kasapoğlu, Spor Turizmi Çalıştayı da düzenlediklerini anımsatarak, Türkiye'nin bu alanda marka olmasına yönelik adımları bir bir atacaklarını kaydetti.

Hakkari'nin dağlarındaki kayak merkezleri ve terör örgütlerinin bombalarından arınan Sarıkamış'ın telesiyejlerinin bugün dünyanın pek çok ülkesinden gelen kayakçıları ağırladığını; Şırnak'ın nehirlerinde rafting turnuvaları düzenlendiğini ifade eden Kasapoğlu, "Terör örgütü, bu ülkenin insanına ihanet ettiği gibi o cennet şehirlere de maalesef ihanetin en büyüğünü gerçekleştirmiş. Ama onların yakmalarına yıkmalarına rağmen o tesisleri bir bir inşa ettik, yeniledik." dedi.

Kasapoğlu, milletvekilleriyle her konuda istişareye önem verdiğini, her zaman bilgi vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Bu toprakların evlatları söz konusu olduğunda, Meclis'teki hiç kimsenin birbirinden farklı düşüneceğini zannetmediğini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin gençleri, bizim gözümüzün feridir. Bizim için yalnız bugünün değil, her günün gündem maddesidir. Onların derdi her birimizin derdi, sevinçleri her birimizin sevincidir. Dolayısıyla ne yapıyorsak birlikte yapacağız. Dünyanın vicdanı olan bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür.' anlayışıyla her zaman mazlum, hakkın, adaletin yanında olan bir ülkeyiz. En son geçen hafta Paris'te Avrupa'nın orta yerinde ırkçılığa karşı en güzel tavrı yine bizim takımımız, sporcularımız koydu. Onlarla gurur duyuyoruz."

Davalarının insanlık, gençlik, millet davası olduğuna işaret eden Kasapoğlu, katılımcılığın bütün politikalarının temeli olduğunu, bu bağlamda her türlü eleştiri ve katkıya açık olduklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı bütçesinin millete, gençlere ve sporculara hayırlı olmasını temenni etti.

(Bitti)

Mehmet Kasapoğlu, Reform, Bakan, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini sundu: (2) - Son Dakika


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