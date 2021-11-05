??????? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'den kota alan sporcularda yarı yarıya kadın erkek dağılımı olduğunu belirterek, "Pek çok ülkeye baktığımda kadınların oranı yüzde 20'lerde bile değil." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Zonguldak programı kapsamında Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti.

Ardından Gençlik Merkezi'ne geçerek, ahşap ve seramik atölyelerini gezen Kasapoğlu, "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinde üniversite öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Bir öğrencinin, "Olimpiyatlar açısından Türkiye dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor?" sorusu üzerine Kasapoğlu, ülkenin, gençlerin sporla buluşması adına muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerle olimpiyat sürecinde yaşanılan ilklerin gelecek yıllarda daha yukarıya taşınacağına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kota alan sporcularda yarı yarıya kadın erkek dağılımı vardı Türkiye'de. Bu da önemli bir göstergedir. Pek çok ülkeye baktığımda kadınların oranı yüzde 20'lerde bile değil. O yüzden ben Türkiye'nin hem dışardan hem içerden bakıldığında çok büyük bir umut olduğunu ve büyük bir başarı grafiğinde bu umudu güçlendirdiğini gönlümü ferah tutarak söylemek istiyorum. Göğsümü gere gere ifade etmek istiyorum. Ama şunu da söyleyeceğim, spor imkanımız çok, her yer tesis. Her yer erişilebilir noktada tesislerle dolu. En modern tesisler bizde.

Sizlerden ricamız, lütfen sporu bir yaşam tarzı haline getirin. Yeter ki sizler isteyin, talep edin, biz onlarla ilgili altyapıyı sizler için daha erişilebilir kılalım. Size uygun şekilde kullanılırlığını sağlayalım, aksayan konular varsa onları giderelim. Ama yeter ki siz talep edin. Siz talep ettiğiniz müddetçe bunların her biri gerçekleşecek bir kolaylıkta."

Daha sonra, Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Kampüsü'ndeki yurtta öğrencilerle görüşerek taleplerini dinleyen Bakan Kasapoğlu, Ereğli ilçesinde de esnafı ziyaret etti.