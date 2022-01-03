Üye Girişi
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu

03.01.2022 10:26

SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştuİSTANBUL,(DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile birlikte mutfağa girerek pizza yaptı.

SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu

İSTANBUL,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile birlikte mutfağa girerek pizza yaptı. Gündem bu kez İtalyan mutfağı olsa da ikili yine de spora kayıtsız kalamadı.

Her fırsatta voleybol sahalarında bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, bu kez mutfakta buluştular. Birlikte İtalyan usulü pizza yapan ikilinin gündemi ise İtalyan mutfağı ve spordu.

Bakan Kasapoğlu ve Guidetti İstanbul'da bir pizza restoranında buluştu. Bakan Kasapoğlu'na İtalyan mutfağı denilince akla ilk gelen yemeklerden olan pizzanın tarifini veren Guidetti, pizza yapımının püf noktalarını anlattı. Lezzetli bir pizzanın sırrının domates sosunda olduğunu anlattı. Evinde de sık sık pizza yaptığını dile getiren Guidetti ile Bakan Kasapoğlu, birlikte hamur açtılar.

Giovanni Guidetti'nin; 'Hamuru kızım gibi kalp şeklinde açıyorsunuz' sözüne Bakan Kasapoğlu gülerek, 'kalp önemli' karşılığını verdi. Malzemeleri eklenen pizzaları ikili birlikte kürekle fırına sürdü.

Pizzalar pişerken ikili hararetli bir sohbete daldı. Bakan Kasapoğlu'nun sorularını içtenlikle yanıtlayan tecrübeli teknik adam, voleybola olan ilgisinin babasının voleybol antrenörü olması sebebiyle çok küçük yaşlardan itibaren başladığını söyledi.

Giovanni Guidetti, Bakan Kasapoğlu'nun sporda sürdürülebilir başarının sırrı nedir sorusuna, "Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalamak. Farklı karakterler ve insanlardan kurulu takım sporlarında orta noktada buluşmak her zaman mümkün olmuyor. Bunu mümkün kılmak benim yani koçun görevi. Bir koçun rolü tam olarak budur. Herkesi ortak bir noktada buluşturup aynı amacı ve arzuyu aşılamak. Eğer herkeste bu bağlanma duygusunu bir hayale, hedefe, takıma veya kulübe bir şekilde hissettirebilirseniz bütün insanların beraber çalıştığını görebilirsiniz ve başarıya ulaşırsınız" cevabını verdi.

13 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde çok zorlandığını ifade eden İtalyan teknik adam "Türkçem sıfırdı ve takımda neredeyse kimse Türkçe konuşmuyordu. Antrenman bitince kayboluyor gibiydim. Yanlış yönlere gittiğimi hatırlıyorum. Hayat hiç kolay değildi. Menajerimi arayıp İtalya'ya dönmek istiyorum, bana takım bul demiştim. Sonrasında yavaş yavaş alışmaya başlıyorsunuz doğal olarak. Türk arkadaşlar edindikçe, takımda iyi gittikçe bu şehri ve insanları sevmeye başladım" dedi.

Bakan Kasapoğlu ile Guidetti arasındaki sohbet daha sonra şöyle gelişti:

-Sütlaç mı Gelato mu?

Gelato? Sormaya gerek yok.

- İskender mi Pizza mı?

Pizza? Sormaya gerek yok.

Türk kahvesi mi espresso mu?

İkisini de çok sevdiğimi söylemem gerek. Ama makinelerle yapmak daha kolay olduğu için espressoyu seçiyorum.

-Kitap okumak mı film izlemek mi?

Kitap? Kitap okurken daha çok şey öğrenebilirim.

Müziksiz yaşamak mı, televizyonsuz yaşamak mı?

Televizyonu fazla açmam. Açtığımda sadece spor müsabakalarını izliyorum. Ama müziksiz yaşayamam.

Maçı 3-0 kazanmak mı yoksa 5. sette mi kazanmak?

Beşinci sette kazandığım maçlar her zaman daha heyecanlıydı. Tabi bazen depresif de olabiliyor. 5. set iki takımında çok iyi mücadele ettiğini gösterdiği için o yüzden 5. seti seçeceğim. 3-2 iki takımında pes etmediğini gösteriyor."

Sohbetin ardından sıra, pişen pizzaların tadımına geldi. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı mantarlı pizzanın tadına bakan Guidetti, ince ve güzel bulduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu da İtalyan teknik adamın yaptığı karamalize soğanlı pizzayı çok beğendiğini belirterek Guidetti'yi tebrik etti.

SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu

YORUMLAR
500

Vakıflar Bankası, Mehmet Kasapoğlu, voleybol, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu - Son Dakika


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:42
Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü         
10:40
Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?         
10:32
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21

Son Dakika Haberleri
10:42 TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?
10:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
10:39 Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
10:12 Sosyal medya da gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 10:50:30. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Bakan Kasapoğlu ve Guidetti bu kez spor salonunda değil, mutfakta buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement