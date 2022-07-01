Son dakika gündem: BAKAN KİRİŞCİ: ATIL OLAN ALANLARI ÜRETİME KAZANDIRACAĞIZ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: BAKAN KİRİŞCİ: ATIL OLAN ALANLARI ÜRETİME KAZANDIRACAĞIZ

01.07.2022 13:07

Son dakika haberi... TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceklerini belirterek, atıl durumda olanların da üretime kazandırılacağını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceklerini belirterek, atıl durumda olanların da üretime kazandırılacağını açıkladı.

Kadın çifçilerin desteklenmesini amaçlayan 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesi basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ve destek programından yararlanacak kadın çiftçiler katıldı. Yıldız Holding Kadın Platformu'nun öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek projede, sözleşmeli kadın çiftçilerin desteklenmesi hedefleniyor.

"KIRSAL KALKINMAYA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Bakan Vahit Kirişci, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların şehirlere göç etmesiyle kırsalın terk edildiğini ifade etti. Kirişci, "Hayat şehirlerdedir diyerek, o günkü birtakım altyapı ve üstyapı eksikliklerini de kendimize gerekçe yaparak, maalesef kırsalı terk ettik. Tabii kırsalı terk ettiğimizde bu kırsaldaki üretimi de ihmal etmiş olduk. Gittiğimiz köylerde orada uzun yıllar hizmet vermiş okulların, sadece tabelalarının kaldığını, kırıldığını, döküldüğünü, etrafının bir mezbelelik haline geldiğini gördüğümüzde içimiz parçalanıyor. Ama biz bakanlık olarak yeniden kırsalın ayağa kaldırılmasını, üretimin canlandırılmasının ve üretimin arttırılmasının yegane yolunun kırsal kalkınmadan geçtiğini, bunu da kendine bir vizyon olarak ortaya koymuş durumdayız. Tabii ki kadını tutamadığınız zaman kırsalda, aileyi tutamıyorsunuz. Aileyi tutamadığınızda da o özlemiş olduğunuz, arzuladığınız üretim hedefinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Bundan dolayı da kırsal kalkınmaya da çok büyük önem veriyoruz. Biz bu kırsala dönüşü yeniden. Ülkenin kalkınmasını ama, her anlamda kalkınmasının tam merkezine koymamız gerekir" diye konuştu.

"NE ÜRETECEK, NEREDE ÜRETECEK BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLACAK"

Ülke olarak üretim yapıldığını anrcak daha fazla üretmek gerektiğini belirten Bakan Kirişci, "Bu manada sözleşmeli üretim, kendi üretim potansiyelimizi en verimli şekilde kullanabilmek için vazgeçilmez. Kısa zamanda inşallah bunları sizlerle paylaşacağız. Şu anda mevzuat çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bir üretim faaliyetini, üretici bizim ilgili teşkilatlarımıza bildirmek durumunda. Bakın arsanız var. Arsanızın üzerine vasfı ne olursa olsun. Bir bina inşa etmek istediğinizde kırk yerden izin alıyorsunuz. Ama aynı arsaya ağaç diktiniz, buğday ektiniz, arpa yulaf yetiştirdiniz. İsterseniz Tarım İl Müdürlüğüne, ilçe müdürlüklerimize sorma mecburiyetiniz yok. Birinin bir faaliyette bulunup bildirmediği, diğerinin de o üretim faaliyetinden haberdar olmadığı bir uygulamada siz neyi yöneteceksiniz? Dolayısıyla bunu da bir mevzuat açısından zorunluluk haline getiriyoruz. Arkadaş, sen ne üreteceğini ne kadar üreteceğini, nerede üreteceğini bana bildirmekle mükellefsin diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Vahit Kirişci, kullanım hakkıyla mülkiyet hakkının birbirinden ayrılacağını açıkladığı konuşmasında, şunları söyledi; "Veraset yoluyla mirasçılar arasındaki uyuşmazlık veya o başta söylediğim kırsaldan kente göç nedeniyle, İstanbul ki bu göçün tam başkenti. Diyelim Sivas'tan diyelim Kastamonu'dan diyelim işte Rize'den kalkıp gelmiş. Ama oralardaki kendi arsalarını kendi ekim alanlarının bir yıl veya üç yıl ekmiş ekmemiş veya bugün boş. Ama bunların hepsinin birer milli servet olduğundan hareketle, bu alanların da boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti nedeniyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir. Ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. ve bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunduğu halde ölçeğe yetersiz olan vatandaşımıza da buyurun bu işletme burayı da işletmenize katın. Nasıl olsa traktörünüz var, makine parkınız var. Burayı da siz ekin biçim diyeceğiz. Bunun da biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle de atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız."

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise "Kadınlarımızın tarıma el atmasıyla ziraat ve çiftçilikle uğraşmasıyla birlikte tarımın çehresinin de değişeceğini söyleyebiliriz" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme (2) Son dakika haberi: Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme (2) Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Açıklaması Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Açıklaması
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BAKAN KİRİŞCİ: ATIL OLAN ALANLARI ÜRETİME KAZANDIRACAĞIZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 19:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: BAKAN KİRİŞCİ: ATIL OLAN ALANLARI ÜRETİME KAZANDIRACAĞIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement