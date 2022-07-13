Son dakika haberi... Bakan Kirişci: "Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bakan Kirişci: "Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor"

13.07.2022 20:20
Son dakika haberi... Bakan Kirişci: "Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Datça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarıyla ilgili "Muğla Datça'da devam eden orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek" açıklamasını yaptı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bakan Kirişci: 'Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakan Kirişci: "Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor" - Son Dakika
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