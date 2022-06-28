Son dakika haberi: Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme (2)

28.06.2022 19:20
Son dakika haberi: Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme (2)

Son dakika gelişmesine göre KİRİŞCİ: EN HAFİF ATLATAN İL ZONGULDAKİlçelerdeki incelemelerin ardından Zonguldak kent merkezine gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, suların çekilmesinin ardından tespit çalışmalarının başlayacağını belirterek, "İklim değişikliği denildiğinde bunun altını doldurmamız kolay oluyor.

KİRİŞCİ: EN HAFİF ATLATAN İL ZONGULDAK

İlçelerdeki incelemelerin ardından Zonguldak kent merkezine gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, suların çekilmesinin ardından tespit çalışmalarının başlayacağını belirterek, "İklim değişikliği denildiğinde bunun altını doldurmamız kolay oluyor. Bugün Haziran'ın 28'i sanki ilkbaharın ilk günleri, sonbaharın ortasıymış gibi bir yağışla karşı karşıyayız. İşte bu iklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz kavramın sahadaki uygulaması. Bize gelen mesajlarla birlikte alınan önlemler sayesinde hamdolsun, şükrolsun bir can kaybımız yok. Maddi kayıplarımız var, fakat özellikle büyükbaş, küçükbaş hayvan konusunda zayi olan telef olan canımız yok. Ama diğer canlılarla ilgili envanterimiz yok. Bundan dolayı bu 5 il içerisinde Zonguldak'ımız en hafif atlatan il oldu diyebiliriz." diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme (2) - Son Dakika
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