Son dakika haberi: Bakan Kirişci, Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çok sayıda helikopter ve uçakla müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında kara ekipleri de etkin görev yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, OGM Havacılık Dairesi Başkanı Pilot Mahmut Okutan'dan yangın hava trafiğiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Merkezden saat 10.00 itibarıyla 61 hava aracının toplam 715 saat uçuş gerçekleştirdiği, 2 bin 933 sorti yapıldığı ve alevlere 8 bin 268 ton su atıldığı bilgisi verildi.

Öte yandan, AFAD'dan yapılan uyarıda, Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağının tahmin edildiği belirtilerek, bu nedenle yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.