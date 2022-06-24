Son dakika haberi: Bakan Kirişci, Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Kirişci, Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

24.06.2022 15:59
Son dakika haberi: Bakan Kirişci, Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çok sayıda helikopter ve uçakla müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında kara ekipleri de etkin görev yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, OGM Havacılık Dairesi Başkanı Pilot Mahmut Okutan'dan yangın hava trafiğiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Merkezden saat 10.00 itibarıyla 61 hava aracının toplam 715 saat uçuş gerçekleştirdiği, 2 bin 933 sorti yapıldığı ve alevlere 8 bin 268 ton su atıldığı bilgisi verildi.

Öte yandan, AFAD'dan yapılan uyarıda, Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağının tahmin edildiği belirtilerek, bu nedenle yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den tarımsal destekleme ödemesine ilişkin açıklama Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den tarımsal destekleme ödemesine ilişkin açıklama Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.'
Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Kirişci, Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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