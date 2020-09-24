Son dakika haberi: Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 il sağlık müdürüyle video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.