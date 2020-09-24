Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle 11 kentin Sağlık Müdürü ile toplantı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 kentimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" dedi.

Haber: ANKARA,