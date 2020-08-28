Son dakika haberi... Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle ile görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele alındı. Ayrıca tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaşıldı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 08:47 - Kaynak: İHA
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