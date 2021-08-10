Son dakika haberi! Bakan Koca: 2 doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı (2) - Son Dakika

'İLK DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 42 MİLYONU GEÇTİ'

Bakan Koca, yaptığı bir diğer paylaşımda, ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini belirtti. Koca, "18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart" ifadelerini kullandı.