Son dakika haberi | Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."
25.11.2020 20:13
Son dakika haberi: Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."
Bakan Koca: " Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."
Ankara, Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Bakan Koca: 'Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9.' - Son Dakika
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