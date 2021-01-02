Son dakika haberi... Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."

02.01.2021 19:03
Son dakika haberi... Bakan Koca:

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."

Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."

Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Koca: 'Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.' - Son Dakika


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