Bakan Koca:  Bugün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandı" dedi.

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 1 milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. Yarın sabah yeni randevularla bu sayıyı aşalım" ifadelerini kullandı.

1 MİLYONUNCU DOZ AŞI YUSUFELİ'DE YAPILDI

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamanın devamında 1 milyonuncu doz aşının Artvin'de bulunan Yusufeli Devlet Hastanesi'nde uygulandığını açıkladı. Koca, yaptığı açıklamada "Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı. Aşı yaptıran: Kadir Emir, 35 yaşında. Aşıyı yapan Hemşire: Servet Şahin. Aşıdan sorumlu hekim: Feyza Yegin. Aşının uygulanma zamanı: 15.50. Yer: Yusufeli Devlet Hastanesi" ifadelerini kaydetti.

Haber: ANKARA,