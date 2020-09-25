Bakan Koca: Çabalarımız karşılığını buluyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin Sağlık Müdürü ile bir araya geldiğini belirterek, "Çabalarımız karşılığını buluyor" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop İl Sağlık Müdürleri, hastane başhekimleri ve saha koordinatörlerimiz ile il bazında toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları, planlanan sağlık yatırımlarını ele aldık. Çabalarımız karşılığını buluyor" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 20:45 - Kaynak: DHA
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