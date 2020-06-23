Son dakika haberi... Bakan Koca, Çavuşoğlu ve Ersoy sağlık ve turizme yönelik artan talepleri değerlendirdi
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek, sağlık ve turizme dönük artan talepleri korona virüs tedbirleri kapsamında değerlendirdiklerini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek, sağlık ve turizme dönük artan talepleri korona virüs tedbirleri kapsamında değerlendirdiklerini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımda, "Bakan arkadaşlarım Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ve Sn. Mehmet Nuri Ersoy'la yurt dışı uçuşları ve turizm konularını ele aldığımız bir toplantı yaptık. Pandemi sürecinde ülkece başarımız sağlık ve turizme dönük talepleri artırdı. Talepleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında değerlendirdik" dedi.
(Neşra Durmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:43 Kaynak: İHA
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