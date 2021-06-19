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Son dakika haberi! Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı

19.06.2021 02:53

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 milyon 500 bin doz aşı yapıldığını paylaşarak, "Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkum" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 milyon 500 bin doz aşı yapıldığını paylaşarak, "Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkum" ifadesini kullandı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla covid-19 yenilmeye mahkum" İfadelerine yer verdi.

Son dakika haberi! Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Mahkum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı - Son Dakika


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