"1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla covid-19 yenilmeye mahkum" İfadelerine yer verdi.

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 milyon 500 bin doz aşı yapıldığını paylaşarak, "Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkum" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı

Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberi! Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı - Son Dakika

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