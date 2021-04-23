Bakan Koca'dan 23 Nisan şakası

Merak uyandıran paylaşımdan minik bakan çıktı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapacağını bildirmesi herkesi meraklandırdı. Herkes konuya ilişkin açıklama beklediği sırada sosyal medya hesabından bir günlüğüne yerine geçen minik Sağlık Bakanının videosunu yayınlayan Bakan Koca'nın paylaşımı yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Saat 16.15'te bir açıklama yapacağım" paylaşımını yaptı. Paylaşımın ardından gözler saat 16.15'e döndü. Söz konusu saatte Bakan Koca'dan bambaşka bir paylaşım geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir günlüğüne Bakan Koca'nın koltuğuna geçen minik Sağlık Bakanının videosu herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu. Korona virüsle ilgili önemli açıklamalar yapan küçük bakanın görüntüleri kısa sürede ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı.

"Sırası gelen herkes aşısını olsun"

Aşı yaptırmanın önemini vurgulayan ismi açıklanmayan minik bakan yaptığı açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarım; öncelikle hepinizin ellerinden öpüyorum. Umarım herkes ellerini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır korona virüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz farkındayım. İnanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Canım dedem. Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak. Ben de arkadaşlarıma kavuşacağım. Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske, mesafe ve kurallarına uyduğunuzu görünce mutlu oluyorum. Bu zorlu mücadeleye verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Hoşça kalın" dedi.